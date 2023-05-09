تفاصيل شخصية محمد هنيدي في فيلم «البريمو» قبل بدء تصويره

يواصل الفنان محمد هنيدي، التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد «البريمو» والذي يُعيده للتعاون مع المخرج سعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة.

دور محمد هنيدي في فيلم «البريمو»

ويُجسد محمد هنيدي، دور مواطن من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، وذلك حسبما قال أحد صُناع العمل لـ«الوطن»، لافتًا إلى أنّ موعد طرحه في دور العرض لم يُحدد بعد، لكنه لم يلحق بموسم أفلام عيد الأضحى المُقبل.

يذكر أنّ محمد هنيدي، حقق نحو 36 مليون جنيه، في دور العرض المصرية، بفيلمه الأخير «نبيل الجميل»، الذي تعتمد أحداثه على التشويق والإثارة الممزوجة بالكوميديا؛ إذ يعمل «نبيل» الذي يجسد دوره الفنان محمد هنيدي كطبيب تجميل، ويعيش مع شقيقته التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في حل مشكلاته والوصول إلى حلول سريعة من أجل فتح العيادة التجميلية الخاصة به.

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، فكرة سينمائية لـ محمد هنيدي سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي، بطولة اللبنانية نور، محمد سلام، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، رحمة أحمد، ياسر الطوبجي، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر.