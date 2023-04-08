أيمن بهجت قمر يكشف لـ«أنا والقناع» سبب فشل «عنتر بن شداد» لـ محمد هنيدي

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، عددا من كواليس حياته الشخصية والفنية، قائلا: «فيلم عنتر بن شداد لمحمد هنيدي، مكنش فيه توفيق، والعوامل المساعدة مكنتش موجودة، العناصر اللي تواجدت لنجاح الفيلم لم تكن موفقة».

أفضل فيلم في تاريخه

أضاف أيمن بهجت قمر، في تصريحات ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم السبت، أن «الفيلم الأفضل في تاريخه، آسف على الإزعاج، وفي أفلام كتير زي إكس لارج، بس بعتز بأسف على الإزعاج، لأنه فيلم مختلف عن السائد ساعتها، وتوافرت له كل العناصر التي تفوقت على نفسها، لأن السينما عمل جماعي، والعمل الجماعي لازم كلنا نبقى في أحسن حالاتنا».

تجارب في السينما

وأردف: «عندي بعض التجارب في السينما، وبشوف إن العناصر كلها لما تبقى جيدة مع بعضها، الفيلم بيطلع جيد، بس معرفش أحاسب المؤلف والمخرج».