إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل تحتل المركز الثاني

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط الفني التي تشهدها منذ فترة بعد طرح عدد كبير من الأفلام السينمائية المميزة، والتي كان من بينها فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للفنان محمد هنيدي، واحتل المركز الثالث في شباك التذاكر.

حيث نجح فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل في الدخول وسط قائمة المنافسة السينمائية، أمس، بتحقيق إيرادات عالية حسبما قال الموزع محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

إيرادات فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل

وبلغت إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل 127 ألفا و172 جنيها، والذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد هنيدي، ونور، ومحمد سلام، ومحمود حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن جمال وإخراج خالد مرعي .

يذكر أن هناك عددًا آخر من الأفلام السينمائية يعرض خلال هذه الفترة في دور العرض السينمائية منهم أخي فوق الشجرة، لرامز جلال، وحبيبي أنا لكريم فهمي، وشلبي لكريم محمود عبدالعزيز، وجروب الماميز، واتنين للإيجار، وهامور وغيرها.