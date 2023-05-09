أبو مازن يبحث مع مبعوث روسيا للسلام التصعيد الإسرائيلي الخطير

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف، آخر مستجدات الأوضاع، والتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية.

وطالب الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الرئاسة برام الله، المُجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان، مؤكدًا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

أهمية العلاقات الفلسطينية الروسية

وأكد أبو مازن أهمية العلاقات الفلسطينية - الروسية، وحرص فلسطين على تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

روسيا داعم لحقوق الشعب الفلسطيني

بدوره، جدّد المبعوث الروسي، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وللعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.