قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم سجن «مجدو» وتنقل 3 أسرى إلى الزنازين

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت 3 أسرى من سجن «مجدو» إلى الزنازين.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، اليوم، أن قوة كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي «اليماز» اقتحمت قسم 8 بالسجن، ونقلت الأسرى الثلاثة الذين لم تُعرف هوياتهم بعد، إلى الزنازين.

وكانت وحدات القمع نقلت، أمس الاثنين، الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، ورفيقيه عاهد أبوغلمة، ووليد حناتشة من سجن «ريمون»، بعد عمليات تفتيش واسعة.