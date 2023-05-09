«التعاون الدولي»: نعظم فرص الاستفادة من الشراكة الدولية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنّه يحتفلون بانطلاق توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 حتى 2027.

تحقيق التنمية المجتمعية

وأضافت أنّه يتم تنفيذ المشروعات، ويؤدي المجتمع المدني دورا فاعلًا في تلك المشروعات، مشددة على حرص التعاون الدولي على تعظيم فرص الاستفادة من الشراكة الدولية، وتعتزم مصر بالشراكة مع البرامج الإنمائية المتخصصة تحقيق التنمية المجتمعية، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنّ المشروعات والأنشطة المنفذة ضمن الإطار الاستراتيجي تعمل على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتفق مع الاجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

تعزيز رأس المال البشري

ولفتت التعاون الدولي إلى أنّ الهيكل التنظيمي للإطار من لجنة تسيير مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعضوية العديد من الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أنّه ينبثق منها 4 مجموعات للنتائج، وفقًا لكل محور من محاور العمل وهي «التننمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، والعدالة الاجتماعية وتعزيز رأس المال البشري، واستدامة الموارد البئية والطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ وتمكين النساء والفتيات».

جاء ذلك خلال حفل توقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023حتى 2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.