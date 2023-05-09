مقرر «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية أولى القضايا المطروحة

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعد فرصة حقيقية ذهبية للقوى السياسية وكل الشعب المصري، إذ يعد بمثابة أداة لسماع صوت وأراء وأفكار كل المواطنين لأول مرة في تاريخ مصر، ومن خلاله يشارك المواطن في بناء مستقبله بيديه، متابعًا أن هذا الحوار ليس له سقف ولا حدود.

الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية

وأضاف «محسب»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الحوار الوطني آلية ديمقراطية شعبية حقيقية جديدة لم تكن من قبل، مشيرًا إلى أن المحاور الثلاثة الخاصة بالحوار الوطني سواء السياسية أو الاقتصادية او الاجتماعية لا يقلوا أهمية عن بعضهم البعض، ولكن لا يمكن إقامة محور سياسي جيد أو تقديم خدمات في المحور المجتمعي إلا في حالة كان المحور الاقتصادي قوي وواعد، ومن هنا جاءت أهمية الاقتصاد، ولذلك كانت معظم المقترحات والأفكار التي تم استقبلها بالحوار الوطني مرتبطة بالمحور الاقتصادي ومشكلات المواطن وغلاء الأسعار وغيره.

العدالة الاجتماعية أولى المشكلات المطروحة

وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية أولى المشكلات التي سيبدأ بها الحوار الوطني يوم الثلاثاء المقبل، إذ أن هناك لجنة خاصة بذلك ستناقش موضوعات في غاية الخطورة، أولها والأكثر أهمية للشعب المصري هي سياسية الأجور وكيفية ضبط الحد الأدنى، وإلى أي مدى هذا الحد مناسب للأسعار الجديدة أم لا، فضلا عن الحد الأقصى وكيفية تحديده حتى يتشكل انفلات ينتج عنه مشكلات، إلى جانب تناول ملف غلاء الأسعار خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت سبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كون مصر تستورد معظم المنتجات حتى هذه اللحظة، وبالتالي تأثرنا بشكل واضح.