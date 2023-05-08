مصر ومجموعة البنك الدولي تاريخ من التعاون الإنمائي.. تمويل 175 مشروعا بـ25 مليار دولار

تحت عنوان «مصر ومجموعة البنك الدولي تاريخ حافل من التعاون الإنمائي والمستدام»، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تفاصيل مهمة حول اطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 -2027.

معلومات حول الاستراتيجية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، بعض من المعلومات المهمة حول الاستراتيجية وفق تقرير رسمي للمركز:

- 175 مشروعاً بقيم تتخطى 25 مليار دولار مولتها مجموعة البنك الدولي بمصر.

- 1.4 مليار دولار إجمالي المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في القطاعات ذات الأولية.

-نحو 480 مليون دولار إجمالي محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للقطاع الخاص.

-15 مشروعاً بقيمة إجمالية حوالي 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى 23 مشروعاً للدعم الفني والاستثماري وبناء القدرات تضمهم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع المجموعة.

الاستراتيجية تهدف إلى دعم مصر في القضاء على الفقر

وحدد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل جديدة ومُهمة حول الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 -2027، موضحاً أن الاستراتيجية تهدف إلى دعم مصر في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء الشامل، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على الصمود أمام الصدمات.

ومن أوجه التعاون والمجالات المشتركة المهمة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي المنصة الوطنية لمحور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة «نوفي» وتعزيز التجارة الإقليمية، ومحاربة شبكات الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر، وفق تقرير للمركز.

توفير نحو 480 مليون دولار

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة، والإنشاءات، والقطاع المالي، والصناعة، والتعليم، والصحة وصل إلى 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه تم توفير نحو480 مليون دولار «إجمالي محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» للقطاع الخاص، ومن بينها ضمانات دعم استثمارات شركة سكاتك العالمية لتنفيذ عدة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر.