متحدث الجهاد الإسلامي لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه في غزة

قال طارق السلمي، المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، إنَّ ما يصدر حول الحديث عن سفر قيادات المقاومة إلى مصر، ليس صحيحًا، وإنما شائعات نشرها الاحتلال الإسرائيلي.

العدو الصهيوني سيدفع ثمن جريمته

أضاف «السلمي» في مداخلة هاتفية لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنَّ السفر كان مقررًا لأعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جريمته، ورد المقاومة سيكون من خلال الميدان، لأن القصف والاعتداء يُقابلهما قصف واعتداء، مؤكدًا أنَّ المقاومة ستقوم بمسؤولياتها وسترد على عملية الاغتيال.

وذكر متحدث الجهاد الإسلامي أنَّ المعركة مستمرة في مقاومة الاحتلال، مكتسبة قوتها من الجماهير الفلسطينية، والمقاومة مستعدة للمواجهة مهما بلغت التضحيات والاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة.

استشهاد 13 مواطنًا فلسطينيًا

ولفت إلى أنَّ الاحتلال وقادته عليه الاستعداد للمواجهة، مؤكدًا أن المقاومة تعوَّل على الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وفضح اعتداء الاحتلال، مشيرا إلى أنَّ أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد، أجلوا سفرهم إلى مصر بسبب اعتداء الاحتلال.

ويرى متحدث الجهاد أنَّ توديع الجماهير الفلسطينية لقيادات «سرايا القدس»، يؤكد أنها ملتفة حولها، وتؤيد قيادات المقاومة، لأنها تعلم أن العدو الصهيوني لا يعرف إلَّا القوة، كما استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح ما بين حرجة وخطيرة، فجر اليوم، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.