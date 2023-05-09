مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تأخر الرد الفلسطيني على قصف غزة يزيد توتر إسرائيل

قالت منى عوكل، مُراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن هناك قلقًا إسرائيليًا كبيرًا، وعدم توقع للآلية التي تعاملت بها الفصائل الفلسطينية، إذ لم تقم الفصائل بالرد على الهجوم، كما هو مُعتاد في السابق، بعد قيام قوات الاحتلال فجر اليوم بقصف قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا.

الاحتلال الإسرائيلي يرفع درجة التأهب في فلسطين

وأضافت «عوكل» في رسالتها لقناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ الرابعة فجر اليوم وحتى الآن تتوالى الأخبار من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن فتح الملاجئ وإغلاق الطرقات المحيطة بقطاع غزة، والكليات والجامعات، ورفع درجة التأهب واستدعاء أفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت مُراسلة «القاهرة الإخبارية» ، أن تأخر الفصائل الفلسطينية في الرد، هو ما زاد من رفع درجة التوتر لدى الجانب الإسرائيلي؛ لأن الجميع اعتاد أن تكون الردود سريعة جدًا، وأن تكون ضربات مباشرة وفي اللحظة والوقت نفسه.

وأشارت، إلى أنه من الغير المُتوقع أن تكون هناك هجمات إسرائيلية أخرى، إلا إذا ظهر هدف جديد مهم بالنسبة لإسرائيل، لافتة إلى أن الاحتلال عندما بدأ هذه الجولة من التصعيد كان لديه 3 أهداف، ولو كان لديه عدد أكبر من الأهداف لكان حققها.

استشهاد 13 فلسطينيا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 فلسطينيًا وإصابة 20 آخرين؛ جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.