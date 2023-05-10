تفاصيل موعد جنازة وعزاء النائب محمود بكري: بمسقط رأسه في قنا

أعلن النائب مصطفى بكري، أن موعد جنازة شقيقه الراحل النائب محمود بكري ستكون عصر اليوم، في بلدته «المعنا - بندر قنا»، بناء على وصيته، مشيرا إلى أن العزاء سيُقام لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

وفاة محمود بكري

وقال مصطفى بكري: «بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما».

موعد جنازة ومكان عزاء محمود بكري

وبخصوص موعد جنازة ومكان عزاء محمود بكري قال شقيقه مصطفى بكري: سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبه ( المعنا - بندر قنا ) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

واختنم بكري تدوينته بقوله: «رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».