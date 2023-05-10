وفاة الكاتب الصحفي والنائب البرلماني محمود بكري بعد صراع مع المرض

نعى الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري، شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكري منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة».