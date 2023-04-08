مصطفى بكري يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه «محمود».. تشخيص المرض صعب

أزمة صحية مر بها النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، خلال الأيام الماضية، انتقل على أثرها إلى المستشفى، ومكث به لأيام.

الحالة الصحية لمحمود بكري

وكشف مصطفى بكري عن الحالة الصحية لشقيقه، مشيرا إلى أنه طريح الفراش، منذ أكثر من شهر، بعد أن تدهورت حالته الصحية، دون القدرة على تشخيص المرض الذي يُهاجمه من كل اتجاه.

نقل محمود بكري إلى العناية المركزة

وأضاف أن محمود بكري نٌقل إلى العناية المركزة منذ ثلاثة أيام، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، بعد أن تمكن منه المرض.

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: «أخي محمود.. يا قرة العين..أخي الحبيب أكثر من شهر مضى وأنت طريح الفراش، أتأمل وجهك السمح وابتسامتك الرزينة وأنت على سرير المرض، أمسك بيديك، أتلمس أصابعك، أمسح بأناملي على رأسك، ها أنت يا أخي تبقى قويًا حتى في لحظات المرض العضال، لا أعرف ماذا حدث، وكيف تدهورت حالتك الصحية إلى هذا الحد ودون قدرة على تشخيص المرض الذي يُهاجمك من كل اتجاه، أجلس إلى جوارك بالساعات، لا أريد أن أغادر، وإذا غادرت لا أستطيع النوم، أصحو بالليل ثلاث وأربع مرات، القلق يسيطر عليّ فأنت لي الدنيا والحياة، أنت الرئة التي أتنفس منها، والعين التي أرى بها، أنت وجهتي ومُناي، سنوات طويلة يا أخي قضيناها سويًا منذ الصغر وحتى الكبر، لم نفارق بعضنا البعض، لم نختلف».