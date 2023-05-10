«القاهرة الإخبارية»: فرد أمن تونسي يقتل زميله و2 من زوار أحد المعابد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ارتكاب أحد الحرس التابعين لها جريمة قتل لزميله بسلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة ومحاولة اقتحاد معبد الغريبة.

القوات منعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن الداخلية التونسية أنه مساء أمس الثلاثاء، لقى عنصر أمن مصرعه و2 آخرين من زوار معبد الغريبة في جربة، حيث قتل رجل أمن زميله في جربة قبل أن يطلق النار بصفة عشوائية بمحيط معبد الغريبة.

وأعلنت قوات الأمن تطويق المعبد في جربة وتأمين جميع المتواجدين داخله، والعمل جار لتحديد دوافع الهجوم بمعبد الغريبة بجربة.