طرح 49 كابينة من شاطئ ستانلي للاستغلال اليوم.. الشروط والتكلفة 

تطرح محافظة الإسكندرية، 49 كابينة من كبائن شاطئ ستانلي استحمام بالدور الأول علوي، في مزاد اليوم الأربعاء، وذلك عبر الإدارة العامة للشئون المالية وإدارة التعاقدات.

وتقدم «الوطن» التفاصيل الخاصة بطرح كبائن ستانلي، من خلال توفير الشروط والقيمة المادية، وفقا لما أعلنته محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي؛ وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في دخول المزاد.

تكلفة كراسة شروط كبائن ستانلي

تطرح كل كبينة من كبائن ستانلي بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

شروط التقدم لاستغلال كبائن ستانلي

- يتحدد سعر الكابينة في شاطئ ستانلي بناء على الوصول لأعلى سعر في المزاد.

- يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- الإجراءات تتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات.