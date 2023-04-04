إفطار شاطئ ستانلي بالإسكندرية كامل العدد بالتزامن مع اعتدال الطقس «صور»

في أجواء معتدلة ومنظر خلاب، تجمع المئات من أبناء الإسكندرية على شاطئ ستانلي السياحي لتناول إفطار رمضان، داخل المكان الأشهر في الإسكندرية وهو الشاطئ المطل على كوبري ستانلي، والذي يعد الأكثر تميزا من حيث الشكل والمناظر الطبيعية الخلابة.

وشهد شاطئ ستانلي زحاما كبيرا اليوم الثلاثاء، مع اعتدال درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم، وانخفاض سرعة الرياح عن الأيام الماضية، ما شجع المواطنين على الإفطار في الهواء الطلق.

إفطار مميز على شاطئ ستانلي الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن في الوقت الراهن شواطئ الإسكندرية تستقبل الأسر والأصدقاء خلال موعد الإفطار لرؤية لحظة غروب الشمس مع «كسر الصوم»، لافتاً إلى أن شاطئ ستانلي يعد أحد أشهر وأبرز شواطئ الإسكندرية الجاذبة للمواطنين خلال شهر رمضان، حيث يتناول المواطنون الإفطار نظير قيمة التذكرة التي تقدر بـ25 جنيها، ويحصلون على خدمات الجلوس على الشاطئ.

أماكن إفطار رمضان في إسكندرية بأسعار بسيطة

وأضاف «رشاد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد شاطئين مجانيين، الأول في المندرة والثاني في الأنفوشي، فيما توجد شواطئ عامة أبرزها شاطئ السرايا العام، حيث يعتبر من أطول الشواطئ العامة وأكبرها مساحة، نظراً لوصول واجهته على البحر أكثر من 170 مترا، بالإضافة إلى سعر تذكرة دخوله التي تبلغ 5 جنيهات فقط شاملة الشمسية والكرسي واستخدام الحمامات.