طرح 179 كابينة على شاطئ ستانلي بالإسكندرية للإيجار.. مزايدة علنية

أعلنت محافظة الإسكندرية، الإدارة العامة للشئون المالية وإدارة التعاقدات، عن عملية استغلال كبائن استحمام شاطئ ستانلي، بعدد 179 كابينة.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنه يتم طرح كبائن ستانلي على 4 جلسات وفقا التوقيتات التالية:

مواعيد طرح كبائن ستانلي للمزايدة العلنية

في جلسة يوم الأربعاء 12/ 4/ 2023 يتم طرح عدد 27 كابينة استحمام بالدور الأرضي والأول علوي والثاني علوي والحوض الشرقي بالدور الثاني، وقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وفي جلسة يوم الأربعاء 3/ 5/ 2023 يتم طرح عدد 51 كابينة استحمام بالدور الأرضي والحوض الشرقي، بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وفي جلسة يوم الأربعاء 10 /5/ 2023 يتم طرح عدد 49 كابينة من كبائن شاطئ ستانلي استحمام بالدور الأول علوي بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وفي جلسة يوم الأربعاء 17/ 5/ 2023 يتم طرح عدد 52 كابينة استحمام بالدور الثاني علوي بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

الحصول على كراسة الشروط

وسيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وللاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط.

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيانها، أن الإجراءات تتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.