شيماء البرديني: الحوار الوطني بداية وعي مجتمعي.. وهدفه المواطن

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ الحوار الوطني هدفه المواطن، الذي يحق له معرفة ما يحدث في مصر، ويرتب أولوياته واهتماماته، لافتة إلى أنّ الموازنة العامة ترتب الأولويات والاهتمامات، والمواطن أيضا له أولويات واهتمامات.

مقترحات الحوار الوطني

وأضافت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، خلال حوارها مع الإعلامية أمل صالح، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المقترحات التي وردت في الملف السياسي، بها نحو 29% من مجمل الاقتراحات، والملف الاقتصادي ببنوده الـ8 استقبل نحو 37% من المقترحات، يليه المحور المجتمعي والقضايا التي تدور على الزيادة السكانية وحقوق المرأة وغيرها، وهنا المجتمع المصري بالفعل يكون قد رتب أولوياته من خلال المقترحات المقدمة، فالأولوية هنا اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ الحوار الوطني والنقاش به ليس بهدف الإقناع، لكن للبحث عن عوامل مشتركة، أولها أهداف الوطن ومصلحته وأولويات واحتياجات البلاد، موضحة أنّ الجلسات الخاصة بالحوار الوطني تبدأ الأحد المقبل، والشارع المصري واعٍ لما يحدث ومتابع وينتظر النتائج، ويجب احترام أولويات المواطن المصري واهتمامته واقتراحاته.

تنمية العقول وتمهيد الأرض للانطلاق

وأشارت البرديني، إلى أنّ مصر قضت 8 سنوات بالبناء الاستراتيجي من طرق ومحاور ومبانٍ وحياة مختلفة، ووضع أساس سليم للدولة، لكن حان الآن لوضع أسس الوعي وتنمية العقول وتمهيد الأرض للانطلاق، والهدف سماع الآراء للبحث عن مساحات مشتركة.

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ ما يتم على مائدة الحوار الوطني تغيير لشكل الحياة السياسية وطريقة الحوار في مصر بشكل كبير، ويجب أن نتحاور ويكون لدى كل منا وجهة نظر مبنية على أسس علمية وقراءة ووعي، فالمجتمع فقد هويته بعض السنوات حينما تخلينا عن الوعي، والآن نعود للوعي والتعافي الفكري.

وأكملت أنّ الحوار بداية وعي مجتمعي، والقضايا المطروحة للنقاش مرتبة بشكل به تحديد للأولويات، لافتة إلى أنّ السيطرة على الأسعار ووضع ضوابط في الاقتصاد بشكل عام، أمر مهم، وجميع الاقتراحات شديدة التميز، وحال تنفيذها ستحدث نقلة نوعية كبيرة تنعكس على المجتمع بشكل كبير.