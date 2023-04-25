شيماء البرديني: سيناء أساس ومنبع الخير في مصر

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن مصر تحمي أبنائها بالداخل من خلال مضاعفة الدعم وموازنة الحماية الاجتماعية، موضحة أن المصريين احتفلوا أول شهر أبريل بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات والمخصصات المالية لكب العاملين بقطاعي الدولة العام والخاص، وقبل انتهاء الشهر وجه الرئيس بزيادة بالموازنة مخصصة للحماية الاجتماعية، إذ فالدولة تحمي أبنائها بمصر من خلال الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات وزيادة موازنة الدعم 172 مليار جنيه.

الدعم الأخير المقدم من الدولة دعم لم يطلب

وأوضحت خلال حديثها مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الدعم الأخير المقدم من الدولة دعم لم يطلب، ففي السابق كانت الدولة تنتظر أن يطلب الدعم، قائلة: «في زمن آخر كان لابد من طلب الدعم ودراسته لكي يحقق، ولكن الآن يجرى دراسة المطالب بدون أن تطلب وتحقيقها».

من ضمن المخصصات التي تمت زيادتها للدعم هي الخاصة بالتأمين الصحي

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن أنه من ضمن المخصصات التي تمت زيادتها للدعم هي الخاصة بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وكل ملف له المستفيدين الخاص به، وأشارت إلى أن المعاشات بند ثابت في كل دعم وتطور يحدث بعد أن كانو مهمشين، ولكن الآن أصبحو في القلب، وهو أمر أقرته القيادة السياسية والدولة حريصة عليها بشكل كبير.

المواطنين الحاصلين على بطاقات التموين والخبز يشعرون بمدى تأثير زيادة الدعم

وقالت إن المواطنين الحاصلين على بطاقات التموين والخبز يشعرون بمدى تأثير زيادة الدعم، فأصحاب الدخل الثابت يحصلون على كل أنواع الدعم والمخصصات التي يحتاجون لها مؤمنة، ويحصلون عليها بشكل ثابت ودورية صرف ثابتة.

وأشارت إلى أن الدولة تحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء الذي جرى بمراحل مختلفة أولها تحرير من المحتل، والذي جرى بمعركة تاريخية، وتحرير سيناء من الإرهاب، والتحرير لم يبدأ باصطفاف المعدات لتنمية سيناء في 26 فبراير الماضي، ولكن كان قبلها بسنوات من خلال إقامة المشروعات وتمهيد الطرق والحرب على الإرهاب واحتواء أهالي سيناء، والتأكيد على كونهم جزء أصيل من هذا الوطن وزيادة الوعي وتنمية الأرض للتنمية التي ستحدث.

الأعمال الدرامية الوطنية فرض عين للتقديم والمتابعة

واستكملت أن التنمية التي تحدث بسيناء هي جزء مما يجرى على أرض الوطن، ولا نستبعد سيناء من كل خير يحدث بمصر فهي الأساس والمنبع، ولكن الظروف كانت تحول أمام هذه التنمية قبل سنوات، ولكن اليوم سيناء أصبحت أولوية في السياحة والسياسة وكل الملفات.

وتابعت: «العالم كله أصبح ينظر لمصر نظرة مختلفة، نظرة الاستطاعة والقدرة، ومصر ستكون على قدر هذه النظرة، شارحة أن العمل الفني الملحمي «الكتيبة 101 قدم صورة حقيقية للجهد السيناوي بمحاربة الإرهاب ولكن نحتاج لزيادة جرعة الوعي بما تم في سيناء على مدار حربين، حرب التحرير الأولى وحرب التحرير الثانية والأعمال الدرامية التي تقدم هذه البطولات هي فرض عين للتقديم والمتابعة، خصوصا مع المخزون الثقافي والكنز الذي لم يقدم منه إلا القليل حتى الآن».