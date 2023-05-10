شيماء البرديني: العرب والأفارقة ليسوا «أغراب» على أرض مصر.. والشعب رحب بالسودانيين

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ مصر واجهت ما يحدث في السودان منذ اللحظة الأولى، ومصر الدولة بحثت عن المصريين وكل الراغبين في العودة، سواء كانوا مصريين أو أجانب أو سودانيين، وتم فتح المعابر والجسور البرية والجوية والبحرية، كما أن الشعب المصري رحب بالوافدين السودانيين وعاملهم كأنهم أصحاب البيوت، وهناك قصص ترحاب وبطولات تشهدها محافظة أسوان، هذا بجانب مفارقة رائعة، وهو ترحيب السوريين بالسودانيين على أرض مصر، وهو مشهد يفخر به جميع المصريين.

البرديني: السودانيين بالنسبة للمصريين ليسوا أجانب

وأضافت «البرديني»، خلال حوارها مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن السفينة الحربية التي وصلت ميناء سفاجا أمس كان على متنها قرابة 480 عائدا من السودان، مشيدة بعنوان جريدة «الوطن» حول هذا الموضوع والذي جاء «أبناء وادي النيل في حماية أم الدنيا»، وهو عنوان حقيقي وإنساني وشارح لما يحدث، موضحة أن هناك عنون آخر مميز بـ«الوطن» وهو «عودة 7 آلاف مصر و3 آلاف أجنبي وآلاف السودانيين»، حيث يدل على أن السودانيين بالنسبة للمصريين ليسوا أجانب، فلا يوجد عرب أو أفارقة أجانب على أرض مصر، نرحب بالسودانيين في مصر بلدهم إلى أن تنتهي هذه الأزمة وبعدها.

البرديني: الوطن والأمان والجيش نعمة

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن كل دول العالم أشادت بالدور الذي تقوم به مصر في استقبال الأجانب الراغبين بمغادرة السودان، موضحة أن من عاد من السودان قد عانى من صراع وخوف وأجواء حرب ومخاوف وسجد لله على نعمة الأمن والوصول لأرض وطنه، فالوطن نعمة والأمان نعمة والجيش المصري نعمة.