وزير المالية يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه في كلية التجارة بجامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي ترأس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة فاطمة حربي علي، المدرس المساعد بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات الإدارية بسوهاج لقسم الأساليب الكمية بكلية التجارة بالجامعة، بعنوان «تقدير بييز الخطي العشوائي ثنائي التقسيم في التنبؤ بمخصص التعويضات تحت التسوية في سوق التأمين المصري»، وذلك بقاعة المناقشات بإستراحة الجامعة بالقاهرة.

وأشاد «معيط» في بداية كلمته بالبحث العلمي، والذي يُساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية، مشيدًا بجامعة سوهاج، ودورها العلمي والبحثي باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بجنوب صعيد مصر، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، ومن جانبها وجهت جامعة سوهاج الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط لحرصه على المشاركة في فعاليات تلك المناقشة البحثية.

وأوضحت جامعة سوهاج في بيان لها أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ضمت كلاً من الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري (رئيسًا) وعضوية كل من الدكتور محمد عبد المنعم جودة أستاذ التأمين ورئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين والدكتور محمد محمد عطا أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بكلية التجارة بجامعة سوهاج وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين والدكتور علي سيد بخيت أستاذ التأمين بتجارة سوهاج وعميد المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج.

وأوضح الدكتور محمد عطا أن لجنة الإشراف علي الرسالة ضمت كلاً من الدكتور محمد محمد عطا أستاذ ورئيس قسم الأساليب الكمية بكلية التجارة جامعة سوهاج وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين والدكتور علي سيد بخيت أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة سوهاج وعميد المعهد العالي للمحاسبة والإدارة بسوهاج، مضيفاً انه في نهاية المناقشة تم منح الباحثة درجة دكتور الفلسفة في التأمين.