الحكومة: تسليم وحدات سكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية خلال أيام

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسته بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة،ذ بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّه أجرى أمس زيارة إلى وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وسيزور عددا من الوزارات المنتقلة تباعا.

الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بدأوا التأقلم مع المقار الجديدة

وأكد مدبولي، أنّ الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، بدأوا التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، وخلال أيام سيتم تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.

تفقد مبنى مديرية أمن العاصمة

وكان رئيس الوزراء، قد تفقد مبنى مديرية أمن العاصمة CCC، واستمع إلى شرح من اللواء هشام حداد، بشأن تفاصيل المكونات التي يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنّ المبنى يتكون من دورين بدورم، وطابق أرضي، و7 طوابق متكررة، إضافة إلى 2 دور روف بإجمالي مسطح 68.447 م2، كما يتوافر مبنى خدمي ملحق به يتكون من دور أرضي، و2 دور متكرر بإجمالي مسطح 3150 م2، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المبنى وجار تسليمه.