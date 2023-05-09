تفاصيل‫ طرح وزارة الإسكان محلات تجارية ووحدات إدارية في مزاد علني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 20 لـ40 مترمربع بأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 6 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين 34 مترمربع لـ 90 متر مربع بأنشطة مختلفة، للبيع بمزاد علني.

وكشفت الوزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، عن تفاصيل طرح المحال التجارية والوحدات بمدينة بورسعيد الجديدة.

تفاصيل طرح مزاد علني لوحدات ومحال تجارية

وأشار المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، إلى أن موعد المزاد العلني سيكون يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات بمواعيد العمل الرسمية للجهاز، ومن شروط دخول المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية ما يلي:

شروط دخول المزاد

سداد تأمين دخول المزاد، 10 آلاف جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية، استكمال سداد نسبة 25% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد على الفور.

وبالنسبة للمحال التجارية يجرى سداد تأمين دخول المزاد، وهو مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجارى، ويتم استكمال سداد نسبة 10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسى بها المزاد فور انتهاء المزاد + 5٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

ويمكن شراء كراسات الشروط لدخول المزاد من مقر الجهاز بقرية الأحرار برمانة ومقر محافظة بورسعيد، ومقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

وفي سياق متصل، قال المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنه جرى بيع 10 محال تجارية بأنشطة متنوعة و5 وحدات إدارية ومهنية ومخبز مجهز بمساحة 558 متر مربع، في مزاد علني بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.