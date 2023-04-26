أسعار ومساحات الوحدات السكنية في مشروع «جنة» بعد الطرح التكميلي

أعلن الدكتور وليد عباس معان وزير الإسكان الاجتماعي لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، بداية طرح وحدات السكنية في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر في الفترة المقبلة، بشرط أنها متوفرة لمن دفعوا جدية الحجز 100 ألف جنيه، وأن الإعلان عن موعد حجز هذه الوحدات سيكون فور تحديده، من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، أسعار ومساحات الوحدات السكنية في مشروع «جنة» بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

أسعار الوحدات السكنية في مشروع «جنة»

ووفقًا لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، فسعر المتر في مشروع «جنة» للوحدات السكنية، في مدينة 6 أكتوبر يصل إلى 9580 جنيه، والحد الأدنى للشقة 979 ألف جنيه، أما وحدات مدينة الشيخ زايد سعر المتر 12250 جنيه، والحد الأدنى للشقة مليون جنيه ونصف، علمًا بأن الأسعار تختلف على حسب التميز، ومن موقع لموقع ومن دور لدور.

مساحات الوحدات السكنية في مشروع «جنة»

وجاءت مساحات الشقق في مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لمشروع «جنة»، من 100 إلى 160 مترا مربعا، وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أن الوحدات السكنية المعلن عنها حديثا في مشروع جنة بسبب الإقبال الشديد الذي شهده المشروع في وقت سابق من قبل العديد من المواطنين.