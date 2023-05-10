صباح مشالي رئيسا لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط

اختارت الجمعية العمومية لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط، في اجتماعها منذ قليل، المهندسة المصرية صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمنصب رئيسا للمنظمة لمدة 3 سنوات اعتبار من اول شهر يوليو المقبل 2023 وحتي 30 من شهر يونيو 2026.

أول سيدة تترأس الشركة

وتشغل المهندسة صباح مشالي حاليا رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي أول سيدة تترأس الشركة وتم اختيارها في عام 2018 ضمن أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري، ولها العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة، كما تم اختيارها أيضا ضمن أفضل 4 مهندسات عالميا لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) بباريس.

شغلت منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي

والمهندسة صباح مشالي تخرجت صباح مشالي في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء والتحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة كهرباء مصر بالمركز القومي للتحكم في الطاقة عام 1989 وشغلت منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي.

ودرست المهندسة صباح مشالي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت منها عام 2002.ودرست في جامعة هارفارد الأمريكية «برنامج إعداد القيادات التنفيذية» بالشرق الأوسط عام 2003»

شغلت العديد من المناصب بوزارة الكهرباء

وشغلت المهندسة صباح مشالي عدة مناصب منها مساعد وزير الكهرباء و الطاقة وتولت العديد من المناصب بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة كان آخرها وكيل وزارة اول لتطوير الأداء والاتصال السياسي وذلك من عام 2012 إلى

2019

تشغل عضوية العديد من الشركات والمنظمات المصرية والعالمية

وتشغل المهندسة صباح مشالي حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك منذ عام 2019 كما كانت تشغل منصب نائب رئيس رابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء بدول حوض البحر الأبيض المتوسط قبل اختيارها اليوم بالإجماع رئيسا للمنظمة، إضافة الي انها تشغل عضوية العديد من الشركات والمنظمات المصرية والعالمية منها عضوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعضوية شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

عضو القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية

وحصلت المهندسة صباح مشالي على منصب مقرر الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي وممثل مصر وشمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC)، وعضوية القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة والشعبة القومية لشبكات توزيع الكهرباء كما حصلت على عضوية العديد من المنظمات الاقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC).