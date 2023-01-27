شركة نقل الكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية بالشركة 2023

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 لشغل الوظائف القيادية العليا من مستوي الادارة العليا عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة من الدرجة العالية «مدير عام»، للعمل بالقطاعات التابعة لديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها.

الشروط العامة للتقدم لوظائف المصرية لنقل الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الشروط العامة للتقدم للوظائف المطلوبة على النحو الآتي:

- يتم الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي من الإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة ويرفق بالطلب «النموذج مستوف البيانات ومنسوخ على الكمبيوتر، بيان الحالة الوظيفية للمتقدم، صورة بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي، عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والدراسات العلمية الأعلى».

الشروط الخاصة بالوظيفة

ويشترط أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الإعلان وألا يقل آخر تقريرين للمتقدم عن مرتبة جيد جدا وأن يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء.

وتقدم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة، من أصل وإثني عشر صورة منسوخة على الحاسب الآلي مرفق به Cd محمل علية نسخة من المستندات word ونسخة pdf بعد اعتمادها وذلك في موعد غايته 15 يوما تبدأ من تاريخ 25 يناير الجاري وتنتهي في 15 من شهر نوفمبر المقبل، وإذا كان المتقدم من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرفق موافقة مبدئية من جهة عمله على النقل في حالة الترشيح للتعين بالشركة، ولا يجوز التقدم في أكثر من وظيفة، وسيتم إخطار المتقدمين لشغل هذه الوظائف بموعد إجراء المقابلة الشخصية .

نوعية الوظائف المطلوبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء 2023

* وظائف الديوان العام

- رئيس قطاع الجودة.

- مدير عام الإدارة العامة للتحكم المركزي بقطاع التحكم القومي بقطاعات التشغيل.

- مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقتي الدلتا والإسكندرية وغرب الدلتا.

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبيانات بقطاعات الدراسات.

- مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقتي مصر الوسطى والعليا بقطاع دراسات الشبكات بقطاعات الدراسات.

- مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات وخدمة العملاء بقطاع شئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية لمشروعات الخطوط والكابلات الجهد العالي بقطاع مشروعات الأعمال المدنية والمساحية.

- مدير عام الإدارة العامة لمركز تدريب الصيانة تحت الجهد بطلخا بقطاع التدريب.

* وظائف منطقة كهرباء القاهرة

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات الجهد الفائق بقطاع المشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم التشغيل والأجهزة الفنية المعاونة بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والأفراد.

* وظائف منطقة كهرباء الدلتا

- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

- رئيس قطاع المشروعات.

- رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

*وظائف منطقة كهرباء القناة

- رئيس قطاع الوقاية والاختبارات والقياس.

- رئيس قطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

*وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى

- مدير عام الإدارة العامة لمحطتي أسيوط وشرق أسيوط بقطاع شبكات أسيوط والوادي الجديد.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطات المحولات الوادي الجديد بقطاع شبكات أسيوط والوادي الجديد.

* وظائف منطقة كهرباء مصر العليا

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات سوهاج بقطاع الوقاية والاختبارات والقياس.