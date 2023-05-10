«الكهرباء» تطلق قافلة طبية لخدمة العاملين وأسرهم في العريش

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، بالتنسيق مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد أبو سنة، قافلة طبية لخدمة جموع العاملين وأسرهم بقطاع الكهرباء بمدينة العريش، بمشاركة ما يقرب من 20 طبيبا يمثلون كافة التخصصات، ضمن خطة الخدمات الطبية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين وأسرهم.

ووفق بيان الشركة، فجاء ذلك من منطلق المسؤولية والمشاركة الاجتماعية بنطاق المحافظات المختلفة خاصة الحدودية التي تشهد اهتماما خاصا من القيادة السياسية والدولة المصرية.

إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين وسكان العريش

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس شركة الخدمات الطبية، إن القافلة تستمر لمدة يومين في تلقي واستقبال جميع المواطنين وسكان المناطق المجاورة للعريش لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم، حيث تضم لفيف من التخصصات المختلفة بمشاركة عدد من الأطباء والأطقم الطبية والتمريض اللازمة مع توفير الأدوية التي يحتاجها المواطن من خلال التنسيق مع مستشفيات كهرباء الإسماعيلية ودار الفؤاد والرواد للعيون.

توفير الأدوية للمواطنين مجانا

وأشار «سليم»، في بيانه، إلى أنه منذ انطلاق أعمال القافلة، وجه الدكتور نزيه أحمد رفعت، رئيس قطاع الإسماعيلية الطبي ورئيس القافلة الطبية بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للمشاركين في فاعليات القافلة إضافة إلى توفير الأدوية اللازمة لجميع المواطنين اللذين يترددون على مقر القافلة الطبية بالعريش، مؤكدا على مشاركة رؤساء القطاعات الطبية وعددا من الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية.