السفير بركات الفرا: نثمن دعوة مصر إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين

قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى القاهرة ومندوب فلسطين في الجامعة العربية، إنه يثمن مطالبة مصر المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واجبار إسرائيل على وقف الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينيين.

الفرا: نتمنى وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف الفرا في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نتمنى أن تخرج نتائج الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وكان السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية والرئيس الحالي للدورة الحالية 159 لمجلس جامعة الدول العربية، قال إنَّ المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله لتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار إسرائيل على الكف عن هذه الجرائم الإنسانية.

أكد أنَّ التسبب بأي صورة كانت، عمدًا أو عن غير قصد، في إزهاق أرواح المدنيين، لاسيما الأطفال منهم، تمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.