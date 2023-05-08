اتحاد الأدباء والكتاب العرب يثمن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

ثمن الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي، قرار وزراء الخارجية العرب، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن القرار تأخر، لكنه جاء انطلاقا من حرص الدول العربية على استقرار سوريا وعروبتها وسيادتها، ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، كونها تمثل ثقلا لا يستهان به في تشكيل أية معادلة قومية صحيحة وناجعة، في ظل التحديات الدولية والإقليمية والتهديدات الصهيونية القائمة على أوطاننا جميعا.

وقال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، إن هذا القرار الذي أعاد الأوضاع إلى نصابها الصحيح، يسهم دون شك في إيجاد مخرج قومي صحيح للأزمة السورية، ويرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، الذي تعرض لظلم بين، وحصار على مدى سنوات طويلة، كما أنه يسهم في تجفيف منابع الأزمة التي تعيشها سوريا.

وأضاف أن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، التي عقدنا مجلسها في سوريا منذ عدة أشهر، كانت على وعي رفيع وإدراك تام بضرورة الالتفاف حول سوريا دعما لشعبها، وصيانة لوحدة أراضيها، وأن هذه الزيارة كانت إرهاصًا بذلك.

وأضاف أن الاتحاد العام الذي يمثل آلاف المثقفين والمبدعين والكتاب العرب من المحيط إلى الخليج، أصدر العديد من البيانات، واتخذ عديد المواقف الوطنية والقومية، إزاء ما تعرض له الشعب السوري من انتهاكات واعتداءات خارجية خطيرة كانت تهدد وجوده، سواء من خلال التدخلات والاعتداءات المستمرة من الكيان الصهيوني على الأراضى السورية التي كان آخرها في الأسبوع الماضى، أو من اعتداءات الجماعات الإرهابية والدول المجاورة.

وأشار علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ان الاتحاد يثمن الجهود المبذولة من أجل تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، لافتا إلى أهمية قرار تشكيل لجنة الاتصال الوزارية المكونة من مصر والأردن والسعودية، والعراق، ولبنان، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لمتابعة تنفيذ بيان عمان.