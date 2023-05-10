اجتماع طارئ في الجامعة العربية لبحث تطورات العدوان على الأراضي الفلسطينية

بدأ مجلس الجامعة العربية، قبل قليل، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات في فلسطين، برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي ومشاركة مندوبي الدول العربية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي المحتلة.

وقال مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية في الكلمة الافتتاحية للاجتماع: «منذ عام 2018 عندما أخذ قرار الجمعية العامة لحماية الشعب الفلسطيني، حتى الآن لم تطبق أي آليات فعالة لحمايتهم»، مشيرًا إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقريرا سنويا عن أشكال الحماية التي يمكن توفيرها لحماية الشعب الفلسطيني، ونحن هنا من جامعة الدول العربية نقول إنّه يجب إرسال قوات حفظ السلام لفلسطين المحتلة وإرسال مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني».

وتابع: «نعلم أنّ الاحتلال الاسرائلي يرفض التعامل مع أي بعثة أممية ودولية لمراقبة حقوق الإنسان وتقصي الحقائق وحماية الشعب الفلسطييني، ولكن العالم لا يجب أن يبقى رهينة لموافقة هذا الاحتلال على مثل هذه الامور»، لافتًا إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانه أن بفوض بعثات الامم المتحدة في فلسطين بتوسيع مهامها للمواقبة والحماية للشعب الفلسطيني، والمقصود ان لا تبقى قرارات الأمم المتحدة حبرا على الورق.

وأضاف: «هناك لجنة مستمرة لتقصي الحقائق تم إنشائها في مجلس حقوق الإنسان عام 2021، ومن مهامها المنوط بها التحقيق وتقصي الحقائق في الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب في الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي طرف من حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة للتحقيق فيها وللحماية، ومطلوب من المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا عمليا ويطبق عقوبات صريحة على الاحتلال ومقاطعة لهذا الاحتلال وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.