الحكومة تدرس تطبيق نظام «العمل عن بعد» لبعض العاملين في الدولة

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام «العمل عن بعد» وذلك لبعض العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.

التشغيل التجريبي لمدة 6 أشهر

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.

انتقال 19 وزارة وجهة للعاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء أيضًا، الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لانتقال 19 وزارة وجهة، مشيرًا إلى بدء انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع المقبل، إضافة إلى الـ14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.