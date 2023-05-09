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مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية.. قاعة مؤتمرات ومركز طبي وكافيتريا

كتب:

كريم روماني
02:57 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة

مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، أن مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يشمل الجهات الأخرى التابعة لها، وليس العاملين بديوان الوزارة فقط، ويتضمن المقر قاعة مؤتمرات كبرى تتسع لنحو 86 شخصاً، وتم تجهيزها بأحدث وسائل العرض والتقنيات.

وأضاف التقرير، أنه تم إعداد وتجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى لاستقبال الوزراء والمسؤولين، لافتا إلى أنه تم استقبال وزير النقل الأردني بها، والذي أشاد بعظمة وفخامة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واصفا إياه بأنه عمل هندسي مبهر للغاية.

مكونات مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتضمن مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة ما يلي: 

- المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفي الوزارة.

- مكاتب العاملين بالوزارة.

- قاعة الاجتماعات والمؤتمرات.

- مكتب الوزير.

- قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الوزير.

- المركز الطبي.

- العيادات الطبية المجهزة لاستقبال الحالات المرضية من العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها.

- تضم العيادات الطبية عيادات للأسنان والعلاج الطبيعي، والجراحة، والباطنة، وأمراض القلب، والعظام، وغيرها من مختلف التخصصات الأخرى؛ وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للموظفين والعاملين بها.

-  مصلى السيدات والرجال.

- الكافيتريا التي تخدم العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها بأسعار مناسبة.

يذكر أن الدكتور مصطفى، مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووزارة الإسكان، والحي الحكومي، ومديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.