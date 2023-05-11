هل يحق للزوجة الحصول على مقابل مادي بدلا من قائمة المنقولات؟.. محام يجيب

«قائمة المنقولات» عبارة عن وثيقة يحررها أهل العروس، ليتم من خلالها إثبات المنقولات الخاصة بها، ويقوم الزوج بالتوقيع عليها، وذلك لضمان حق الزوجة في المنقولات الزوجية الموجودة في المنزل، وهي عرف شائع في مجتمعنا المصري، كوثيقة يلتزم الزوج بردها حال الانفصال، وبدلك تكون القائمة عقدًا للأمانة.

هل يحق للزوجة الحصول على مقابل مادي بدلا من قائمة المنقولات؟

وأجاب المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، لـ«الوطن»، على تساؤل هل يحق للزوجة الحصول على مقابل مادي بدلا من قائمة المنقولات؟، مؤكدا أن الأصل في قانون الأحوال الشخصية هو رد قائمة المنقولات بعينها، لأن الزوج عندما وقع على الورقة التي كتبت بها القائمة تعهد على رد المنقولات بحالتها وليس أموالا.

متى يكون الزوج ملزم برد قيمة المنقولات؟

كما أجاب المحامي على تساؤل متى يكون الزوج ملزم برد قيمة المنقولات بشكل مادي؟، قائلا إنه في حالة تلف أو هلاك أو تعذر في رد جميع المنقولات يكون ملزم برد قيمتها بالضبط، وفي حالة تلف أي جزء منها يكون مجبرا على دفع ثمنه فقط، وفي حالة فقدان شيء من المنقولات لم يدون في القائمة، يحدد الخبير ثمن المنقولات المفقودة ويردها الزوج.