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ماذا تفعل الزوجة عند رفض المحكمة دعوى قائمة المنقولات؟ قانوني يجيب

كتب:

محمد عيسى
08:55 م | السبت 25 مارس 2023
محكمة الأسرة _ أرشيفية

محكمة الأسرة _ أرشيفية

كثيراً ما ترفع السيدات المطلقات قضايا قائمة المنقولات الزوجية لردها كاملة إليهن، ولكن ما هو الحل في حالة صدور حكم من المحكمة بتبرئة الزوج في قضية المنقولات.

وانطلاقاً من دور "الوطن" في نشر الثقافة القانونية تواصلنا مع المستشار محمد سلامة المحامي، لبيان كيفية التصرف حال وقوع الزوجة في مثل هذه الحالة ونرصد لكم في السطور التالية كيفية التصرف في هذه الحالة.

رفض دعوى المنقولات 

قال محمد سلامة المحام، إنه في حالة صدور حكم برفض دعوى قائمة المنقولات للزوجة ويكون الحكم مسبباً شارحاً الأسباب، وأن هناك تشككا من القاضي مصدر الحكم في التهمة، فهنا تتوقع الزوجة أنها خسرت قضيتها وتفقد الأمل.

دعوى استرداد منقولات أمام محكمة الأسرة 

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن رفض الدعوى ليس نهاية المطاف بل يحق للزوجة أن تقيم دعوى إلزام للزوج برد قائمة المنقولات أمام محكمة الأسرة، وهذا وفقاً لحكم محكمة النقض 12468 لسنة 86 قضائية 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.