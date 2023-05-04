شروط قبول محكمة الأسرة لدعوى الطلاق بسبب غياب الزوج.. محام يكشف

العديد من الدعاوى تملأ أرفف غرف سجلات محاكم الأسرة، ومن بينها توجد دعوى تعتبر الأكثر جدلية من نوعها، وهي "دعوى طلاق لغياب الزوج"؛ لكن قانون الأحوال الشخصية، وضع شروطا ليتم قبول هذه الدعوى، حسبما قال علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية.

وقال «حمودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك بعض الرجال يقررون السفر إلى الخارج وينهمكون في العمل، وتبدأ بعض الزوجات في المطالبة بحقوقهن، وحقوق أطفالهن في الرعاية، وتلجأ لمحكمة الأسرة.

وأضاف «حمودة»، أن في أي حالة من الحالات التي حددها قانون الأحوال الشخصية يكون من حق الزوجة أن تقيم دعوى لغياب الزوج أمام محكمة الأسرة، وهناك شروط لقبول هذه الدعوى.

ما شروط قبول محكمة الأسرة دعوى الطلاق لغياب الزوج

1- أن يغيب الزوج عن الزوجة في بلد آخر، وذلك سواء كان خارج البلاد أو محل إقامته في إحدى المحافظات التي تكون بعيدا عن المحافظة التي تزوجا بها «مسكن الزوجية».

2- يشترط قانون الأحوال الشخصية قبول دعوى الطلاق لغياب الزوج، أن تكون مدة غياب الزوج عام أو أكثر من ذلك.

3- أن يكون الزوج غائب دون عذر، وإن غاب عن المنزل دون مبرر وتسبب هذا الغياب فى إصابة الزوجة بأي ضرر، وحال كان غيابه بعذر فلا يكون قصده أي ضرر.

4- أن تكون الزوجة تضررت من غياب الزوج عنها، وفي هذه الحالة يكون الضرر من ناحية الزوج، والبعض من الزوجات يرفضن غياب أزواجهن عنهن.