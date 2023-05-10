مصر تتقدم بالمواساة إلى تونس في ضحايا حادث جزيرة جربة

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء ، عن خالص التعازي لجمهورية تونس الشقيقة في ضحايا الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة أمس، بالقرب من معبد الغريبة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وتقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد على تضامن مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب تونس الشقيقة، مثنياً على بسالة القوات التونسية في التعامل مع الحادث.