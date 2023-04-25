رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزارة الخارجية تعلن إجلاء 1539 مصريا من السودان

كتب:

وكالات
06:44 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
السفير أحمد أبوزيد

السفير أحمد أبوزيد

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان، عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة، من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، تواصل جهودها على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، إذ وصل عدد من جرى إجلاؤهم حتى الآن، 1539 مواطناً.

وجار العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

اقرأ المزيد:

سفير السودان لدى واشنطن: وقف إطلاق النار بالخرطوم خطوة في الاتجاه الصحيح

متحدث باسم الحكومة البريطانية: ندرس طرقا بديلة لإجلاء رعايانا من السودان

وصول الدفعة الأولى من اللبنانيين العائدين من السودان إلى بيروت

استمرار عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من السودان

«التعليم» توافق على تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب العائدين من السودان

الحكومة الصومالية: نعمل على إجلاء مواطنينا العالقين في السودان

مصدر بـ«التعليم»: جار تسكين الطلاب المصريين العائدين من السودان في المدارس
بقلم وكالات