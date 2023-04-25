وزارة الخارجية تعلن إجلاء 1539 مصريا من السودان

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان، عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة، من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، تواصل جهودها على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، إذ وصل عدد من جرى إجلاؤهم حتى الآن، 1539 مواطناً.

وجار العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.