تفاصيل نظام العمل عن بعد وعلى من يطبق؟.. التشغيل تجريبي 6 أشهر

نظام العمل عن بعد وعلى من يطبق؟ أوضحته الحكومة خلال اجتماع اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ استعرض مجلس الوزراء، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام «العمل عن بعد»، وذلك لبعض العاملين في الجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.

نظام العمل عن بعد وعلى من يُطبق

وعن نظام العمل عن بعد وعلى من يطبق، أوضحت الحكومة فى بيان صادر عنها، اليوم، أن التشغيل سيكون تجريبيا لمدة 6 أشهر.

مراعاة الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية

وتمت الإشارة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق نظام العمل عن بعد وعلى من يُطبق، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية.

عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء

نظام العمل عن بعد يتم تشغيله تجريبيا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر، ثم يتم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.