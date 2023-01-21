«المصري للتأمين»: العمل عن بعد من خطط الاستمرار وتقليل الأزمات

قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يسعى بشكل دائم إلى تطوير آلية العمل داخل السوق، وإلقاء الضوء على الأساليب الخاصة بإدارة الشركات وتطوير آلية العمل بها.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أنه سبق وألقى الضوء من خلال نشراته الأسبوعية، على ضرورة قيام شركات التأمين بوضع استراتيجية مناسبة لضمان سير العمل بها، في حالة التعرض لأى أحداث أو ظروف طارئة، مثل ما حدث خلال فترة كوفيد 19.

وأكـد المصري للتأمين، ضرورة محاولة شركات التأمين تغيير أنماط العمل التقليدية ومواكبة التطور وتبني أنماط حديثة للعمل حتى يمكن للشركة اللجوء لها وقـت الأزمات وذلك عن طريق ما يلي:

أنماط جديدة للعمل وقت الأزمات

- تبني أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد مع توفير البيئة الاقتصادية التى تساعد على نجاح هـذا النمط.

- تخصيص الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية لشركة التامين وتزويدها بالأجهــزة الحديثة اللازمة التى تمكن موظفيها مــن أداء العمل الخاص بهم بدقة وإحترافية.

- الاطلاع بشكل مسـتمر على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية ومحاولة محو الأمية الرقمية داخل بيئة العمل، حتى يفهم الجميع الطريقة التي يتم بها حدوث الهجوم الإلكتروني وذلك حتى يتسنى للشركة حماية منصاتها التكنولوجية من أى إختراق أو قرصنة أو هجوم إلكترونــى وكذلك حتى تقوم الشركة بتصميم المنتجات التأمينية التى تلبى إحتياجـات العمـلاء ممـن يقـوم عملهـم علـى التواصل عن طريق شبكة الإنترنت.

- وضع نظام إلكترونى متكامل لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء وقنوات التوزيع، بحيث يمكن أن تعمل وتدار المنظومة التأمينية بأكملها عن بعد.

- توعية عملاء شركات التأمين بضـرورة وضع خطة الاستمرار الاعمال الخاصة وإلقاء الضوء على مزايا هذا النوع من التخطيط.