المتهمة بقتل سائق «توك توك» وسرقته في كفر الشيخ: استدرجته للزراعات

أدلت المتهمة بقتل سائق «توك توك» في مركز دسوق بكفر الشيخ، بمعاونة زوجها العرفي، باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام جهات التحقيق.

والمتهمة «هـ.م.ب.د»، 32 عامًا، من مواليد قرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق، والمُقيمة حاليًا لدى مسكن زوجها المتهم الثاني في محافظة الغربية، وقالت أثناء إجراء التحقيقات معها على خلفية اتهامهما بقتل «إ.س.هـ»، 28 عامًا، سائق «توك توك»، إنها قررت التخلص من السائق بالاشتراك مع زوجها العرفي بغرض سرقة مركبته البخارية لمرورهما بضائقة مالية.

وذكرت المتهمة، أنها تتردد دائمًا على مركز دسوق، خاصةً قرية شباس الملح، نظرًا لمسكنها القديم في قرية محلة مالك المجاورة للقرية التي تتردد عليها، كما تربطها صداقة بالمجني عليه ومع غيره بنواحي القرية وجوارها، مؤكدةً أنها متزوجة عرفيًا من المتهم الثاني المدعو «ر.ج»، 31 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية ميت حبيش، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية يوم 8 ديسمبر 2022، وتُقيم معه حاليًا بنفس العنوان، ويتردد معها على نفس عنوان محل إقامتها القديم قرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

التخلص من المجني عليه بغرض السرقة

وكشفت المتهمة عن اتفاقها مع زوجها العرفي على التخلص من المجني عليه قبل الواقعة بيوم واحد، بغرض سرقة مركبته النارية «توك توك»، والتصرف فيه فيما بعد، نظرًا لمرورها وزوجها بضائقة مالية، ما جعلتهما يقرران الغدر بصديقها المجني عليه.

وتنفيذًا لمخططها الإجرامي بالاشترك مع زوجها العرفي، تواصلت مع المجني عليه وطلبت منه مقابلتها في إحدى المناطق النائية بالجهة الموازية لقرية شباس الملح والتي تفصل بينهما ترعة مائية من أجل لقائهما وسط الأراضي الزراعية، وبعد وصوله ونجاحها في استدراجه وأثناء مكوثه بجوارها باغته المتهم الثاني بضربة في وجهه للسيطرة عليه.

زوج المتهمة سدد ثلاث طعنات للمجني عليه

وتابعت، بأن زوجها العرفي عقب سيطرته على المجني عليه، طعنه بسكين ثلاث طعنات في الرقبة منهم طعنتان في الجهة اليسرى وواحدة في الجهة اليمنى، ليتحول المكان بعد ذلك إلى بركة من الدماء، ولم يتركاه إلى ذلك الحد بل كتفوا قدمه بحبل وتركاه على حافة الترعة مكان العثور على جثته كما تركا أداة الجريمة السكين بجواره وفرا هاربين.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، أنها وزوجها تحصلا على الـ«توك توك»، وتوجها سويًا بتلك المركبة إلى محل إقامتهما الحالي بقرية ميت حبيش، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، وبحوزتهما المركبة التي اقتادها زوجها العرفي إلى محل إقامتهما بعيدًا عن أعين رجال المباحث، وإبعاد الشكوك حولهما لكن أُلقي القبض عليهما قبل بيعها.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد عثور أهالي قرية شباس الملح على جثة شاب به طعنات نافذة بالرقبة، وملقى بترعة قرية شباس الملح التابعة لدائرة مركز شرطة دسوق.

وتبين من خلال الفحص من قبل ضباط البحث الجنائي بوحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، أن الجثة لشاب يُدعى «إ.س.هـ»، 28 عاماً، ومقيم بقرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، والجثة بها طعنات نافذة بالرقبة، وملقاة بترعة القرية حيث جرى انتشال الجثة عن طريق أهالي القرية ومعاونة الأهالي، ونقلها عن طريق سيارة الإسعاف لإيداعها بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تشكيل فريق بحث جنائي

فيما كلّف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث جنائي ضم العديد من الضباط بمباحث المديرية وفرع البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دسوق؛ لكشف غموض العثور على جثة الشاب، وكشف تفاصيل الواقعة.

وتبين من خلال الفحص بأن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وزوجها العرفي، حيث استدرجت المتهمة الأولي الضحية، كما اتفقت مع زوجها على قتله، وسرقة التوك توك الخاص به، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وحُرر بذلك المحضر رقم 5905 لسنة 2023 جنح مركز شرطة دسوق، وجرى العرض على جهات التحقيق حول تلك الواقعة.