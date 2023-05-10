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كشف ملابسات مقتل مالك مخبز في القليوبية.. وضبط مرتكبي الواقعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:19 م | الأربعاء 10 مايو 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات، باستقبال جثمان مالك مخبز، توفي نتيجة إصابته بـ«رش خرطوش» إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفى، مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أنّه بتاريخ 1 مايو، حدثت مشادة كلامية بين شقيقه و8 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد المتهمين عيارا من سلاح ناري بحوزته محدثا إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وعدد من الطلقات لذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية.

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