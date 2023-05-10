مقتل شاب بطلق ناري من مجهولين بالحبيل شرق الأقصر

قُتل شاب، منذ قليل، بطلق ناري من مجهولين، بجوار كوبري الحبيل التابعة لمدينة البياضية شرق الأقصر، وجرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي.

طلق ناري من مجهولين بجوار كوبري الحبيل

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمقتل شاب يدعى إسلام، مقيم بقرية البغدادي بجوار شادر الخضروات والفواكه، يبلغ 15 عاما، إثر تعرضه لطلق ناري من مجهولين بجوار كوبري الحبيل من ناحية ترعة القباحي الشرقي، وتكثف قوات الأمن جهودها للقبض على الجناة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل سيدة وشقيقها في تجدد اشتباكات بالنجع الطويل

وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت عصر أمس مقتل سيدة وشقيقها في تجدد اشتباكات بين عائلتي السحاليك ومهيوب بالنجع الطويل بمنطقة الكرنك شمال المحافظة، بسبب النزاع على ملكية منزل، فيما أصيب أربعة آخرون، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط الاشتباكات لمنع تجددها، فيما ألقت القبض على بعض المتورطين.