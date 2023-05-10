إقالة مدير الدفاع الاجتماعي بالدقهلية للإهمال في الإشراف على مؤسسة أحداث

قرر محافظ الدقهلية، إقالة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي، وإحالتة للتحقيق، للإهمال والتقصير في العمل، بشأن الإشراف على مؤسسة الأحداث بنبروه، والتي يوجد بها حاليا 28 طفلا محكوم عليهم.

ملاحظات لجنة المرور المفاجئ على مؤسسة الدفاع الاجتماعي

وأعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، نتائج ملاحظات لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة، والمشكلة بالقرار رقم 395 لسنة 2023، والتي أسفرت عن إقالة مدير إدارة الدفاع الإجتماعي وإحالته للتحقيق، نظرا للإهمال والتقصير في الإشراف على مؤسسة الأحداث بنبروه، حيث رصدت لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة عديد من المخالفات وأوجه القصور الإداري من قبل جمعية الدفاع الاجتماعي المسند لها إدارة المؤسسة.

مؤسسة الدفاع بها 28 طفلا محكوم عليهم

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللجنة ضمت في عضويتها مدير إدارة المتابعة، وعضو قانوني لفحص كل المخالفات بالمؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة بها حاليا 28 طفلا من المحكوم عليهم، وإدارة الدفاع الإجتماعي بالمديرية هي المنوط بها الإشراف على تلك المؤسسة.

إحالة الجهاز الوظيفي المسؤول عن إدارة المؤسسة للتحقيق

وأحالت محافظة الدقهلية الجهاز الوظيفي المسؤول عن الإدارة بالمؤسسة، وطالب المحافظ بمراجعة عقد الإسناد الحالي، وإسناد المؤسسة إلى جمعية أخرى قادرة فنيا وإداريا وماديا على إدارتها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن.