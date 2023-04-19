جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر، تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتحرير سيناء.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن نشأة وتطور الجمعية والخدمات التي تقدمها، أتبع ذلك تفقد بعض الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية لمصابي العمليات الحربية والأعضاء وعدد من ذوي الهمم الذين ترعاهم الجمعية، واختتمت الجولة بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من مصابي وأعضاء الجمعية، طعام الإفطار.

وألقى اللواء أشرف شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم سبل الدعم للجمعية لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء، اعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة وما يقدمه رجالها من بطولات وتضحيات لحماية ترابه الغالي، مشيدة بما شاهدته من خدمات ورعاية متميزة تقدمها الجمعية لأعضائها، ومؤكدة أنّ الأعمال البطولية التي قدمها مصابو العمليات الحربية تمثل مصدر فخر وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة وأبنائها دفاعا عن الوطن.