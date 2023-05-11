محافظ الإسكندرية: زيادة إنتاجية القمح واستمرار التوريد حتى أغسطس المقبل

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن إنتاجية محصول القمح هذا العام مرتفعة جدا عن الأعوام السابقة، وجاءت مبشرة بالخير مما أسهم في فرحة وسعادة المزارعين دون التأثر بالأزمة العالمية.

وقال محمد الشريف لـ«الوطن»: «في مصر لم نتأثر ولم يشعر المواطن بنقص في الخبز واستطاعت الدولة المرور من الأزمة وإن استمرت زيادة إنتاجية الفدان بهذا الشكل سنصل قريبًا إلى الاكتفاء الذاتي خاصة في ظل اهتمام الجهات المعنية بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي وتوفير الرعاية الكاملة له منذ بداية تجهيز الأراضي ومروراً بمراحل الزراعة ومكافحة الأمراض، وحتى موسم الحصاد».

الخطط البحثية رفعت معدلات الإنتاج

وأوضح نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن الوزارة قامت بعمل خطط بحثية للوصول إلى أعلى إنتاجية للفدان وهذا يتطلب دراسة أنواع التربة لاستخدام أفضل أنواع التقاوي المقاومة للأمراض ورغم أهمية التوسع الأفقي فى الرقعة الزراعية إلا أن زيادة إنتاجية الفدان هي الأفضل وساهم رفع سعر الأردب من 850 جنيها إلى 1500 جنيه لزيادة كمية توريد القمح هذا العام علما بأن المساحة المنزرعة هذا الموسم بلغت حوالى 23 ألف فدان وتوريد القمح مستمر حتى شهر أغسطس 2023.

زيادة إنتاجية القمح

وأضاف المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن» أن وفرة محصول القمح وزيادة إنتاجية القمح هذا العام أمر مبشر بالخير خاصة أن المواطن لم يشعر بأي نقص فى الخبز المدعم أو المخبوزات بكافة أنواعها إلا أن وزارة التموين مستعدة دائماً لمواجهة أى أزمات حتى لا يتأثر المواطن بالأزمات العالمية.

الحقول الإرشادية أنتجت 28 أردبا

وأوضحت المهندسة تريز سعد مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في الإسكندرية لـ«الوطن» أن إدارة الإرشاد الزراعي كان لها دور كبير للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج لمحصول القمح للفدان لأننا كنا مع المزارعين خطوة بخطوة من بداية اختيار نوع التقاوي المقاومة للأمراض والأصداء كما نقوم بإرشاد المزارعين من خلال الدورات والقوافل الإرشادية وبلغ عدد الحقول الإرشادية 80 فدانا وبلغت إنتاجية الفدان فيها من 24 إلى 28 أردبا للفدان وقريباً سيكون محصول القطن بنفس المميزات وزيادة المحصول وذلك للسياسة التي تتبعها الوزارة فى إرشاد وتوجيه المزارعين الذين يلتزمون للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.