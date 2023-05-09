إقبال على توريد القمح بالمحافظات.. تسليم 1.4 مليون طن للصوامع

شهدت مديريات التموين على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء، زيادة كبيرة في الإقبال على توريد القمح من المزارعين والتجار إلى الصوامع والهناجر والشون والمطاحن، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين.

سعر توريد القمح بالمحافظات 1500 جنيه

واصطفت مئات السيارات في المحافظات أمام الصوامع ومناطق التخزين لتوريد القمح 2023 بالمحافظات، ووصل حجم التوريد إلى 1.4 مليون طن قمح، ويستمر الفلحون في التوريد مع إقرار الدولة حافز إضافي لسعر أردب القمح يصل إجمالًا إلى 1500 جنيه.

وتشمل المميزات الأخري لتوريد القمح 2023 بالمحافظات، تخصيص وزارة التموين صرف 10 كيلو نخالة «خشنة أو خليط» لكل إردب قمح محلي تم ‏توريده وتسليمه الصوامع، كما يتاح للتجار الحصول عليها وتسليمها إلى المرزاعين وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية صد المخالفين، كما شمل قرار وزير التموين صرف 30 كيلو جرامًا نخالة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري.

مواعيد عمل الصوامع لتوريد القمح بالمحافظات

وتعمل مناطق توريد القمح المحلي 2023 بالمحافظات، والبالغ عددها 420 نقطة، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة السابعة مساءاً، ويتم تسهيل الإجراءات علي المرزاعين والتجار بسبب الزحام الشديد علي الصوامع والشون.

ووجهت وزارة التموين، وفق بيان لها، مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح بالمحافظات، وتذليل العقبات أمام ‏المزارعين والموردين للقمح المحلي، وتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الاعلاف والتنسيق مع الجهات الأخري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.