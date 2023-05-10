«تموين أسيوط»: بدء صرف حصص النخالة عن كميات القمح الموردة

أعلن المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أن مديرية التموين بدأت في تسليم المزارعين حصص النخالة عن الكميات الموردة، وفقا للقرار الوزاري، موضحا أن معدل توريد محصول القمح المحلي بالمحافظة ارتفع إلى نحو 25 ألف طن حتى اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال جولة تفقدية الصوامع ونقاط استلام الأقماح.

ارتفاع توريد القمح

وأوضح أنه جرى زراعة 170 ألف فدان قمح خلال الموسم الحالي، ومستهدف توريد من 200 لـ220 ألف طن قمح بنهاية الموسم، وأن جميع الأقماح المستلمة جديدة، ولا توجد كميات مخزنة من العام الماضي، موضحا أن التوريد اليومي ارتفع إلى ما يقرب من 3 آلاف طن، عبر 25 نقطة تجميع واستلام بسعة تخزينية إجمالية 200 ألف طن.

صوامع مصر الوسطى

وأشار إلى أن نقاط تجميع واستلام الأقماح تضم صومعة بسعة 60 ألف طن تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعة أخرى بسعة 30 الف طن تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، وأن هناك 16 شونة ومركز تجميع و 7 هناجر وبناكر تابعة للبنك الزراعي.

وقال إنه مستهدف استلام 70 ألف طن قمح من مشروع شرق العوينات خلال موسم التوريد الحالي، وجرى تجهيز أماكن لاستقبال تلك الكميات، موضحا أن لجنة برامج القمح تتولى نقل الكميات التي تزيد عن الطاقات التخزينية بمحافظة أسيوط إلى محافظة المنيا والتي لديها سعات تخزينية أكبر.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بإنشاء صومعة جديدة بطاقة تخزينية 90 الف طن بعدد 18 خلية في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط، وجار بدء تنفيذها قريبا، موضحا أن تلك الصومعة ستتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وستعمل على استيعاب كميات القمح التي تنتجها المحافظة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

وقال إن المديرية تقوم بتشديد الإجراءات الخاصة بمنع تداول القمح المحلي خارج مظلة وزارة التموين ونقل المحصول من محافظة الى أخرى دون إبلاغ المديرية، مشيرا إلى أنه لم يرصد أي مخالفات حتى الآن، وأن المزارع أصبح لديه وعي وتورد كميات القمح المزروعة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى حدود المستويات العالمية بجانب منع استخدام محصول القمح المحلي كعلف أو طحنه بمطاحن القطاع الخاص في أسيوط والتي تصل إلى 16 مطحنا.