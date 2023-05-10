مشاورات مصرية بريطانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى السودان

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، المبعوث البريطاني للسودان روبرت فيرويذر، لمناقشة الأزمة السودانية، بحضور سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جاريث بايلي، والسفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان.

جهود مبذولة لوقف إطلاق النار

وبحسب صفحة وزارة الخارجية على «فيس بوك»، فإن اللقاء تناول الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين والدور المحوري لمصر وغيرها من دول الجوار في هذا الإطار.