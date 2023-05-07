ارتفاع ضحايا إطلاق النار داخل مركز للتسوق بولاية تكساس إلى 9 قتلى

أعلنت مصادر رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار داخل مركز للتسوق في منطقة «ألين»، خارج مدينة دالاس، بولاية تكساس، إلى 9 قتلى، بينهم عدد من الأطفال، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين بإصابات بالغة.

ونقلت صحيفة «ذا هيل» عن رئيس إدارة الإطفاء في «ألين»، جوناثان بويد، قوله إنه تم نقل 9 أشخاص إلى عدد من المستشفيات في المنطقة، 7 منهم لقوا مصرعهم في مكان الحادث، بمركز «منافذ ألين بريميوم» التجاري، بينما توفى اثنان آخران في المستشفى، وأضاف أن هناك 3 مصابين في حالة حرجة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقال شهود عيان لوسائل إعلامية أمريكية، إنهم رأوا أطفالًا بين ضحايا إطلاق النار داخل مركز التسوق في تكساس، دون أن تكشف المصادر الرسمية عن هويات جميع الضحايا.

رئيس الشرطة يعرب عن عميق أسفه

وأعرب رئيس شرطة آلين، بريان إي هارفي، في مؤتمر صحفي، عن عميق أسفه لأسر الضحايا، واصفًا ما حدث بأنه «مأساة»، وأضاف: «يبحث الناس عن إجابات لما حدث».

ومن جانبه، قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، في بيان اليوم الأحد، إنه على اتصال بالمسئولين الحكوميين والمحليين لتقديم الدعم الكامل لولاية تكساس، وضمان نشر جميع المساعدات والموارد المطلوبة بسرعة، وأضاف: «قلوبنا مع أهل ألين بولاية تكساس الليلة، خلال هذه المأساة التي لا توصف».

تنكيس الإعلام فوق المباني الفيدرالية

وفي سياق متصل، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية، حدادا على ضحايا إطلاق النار في ولاية تكساس، وفق ما أعلنت قناة «الحرة» الأمريكية، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعلنت وحدة الطوارئ الأمريكية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن رجلاً مسلحاً قتل تسعة أشخاص في مركز تجاري شمال دالاس بولاية تكساس، وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المسلح وأردته قتيلاً، وتعتقد أنه كان بمفرده.