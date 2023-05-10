خبير أمن معلومات يكشف طرق الربح من الإنترنت عبر فيديوهات «ريلز»

وجّه المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، نصائح لربات المنازل للاستفادة من الإنترنت في تنفيذ مشروعات قانونية وشرعية مربحة، قائلاً: «يمكن لأي سيدة استغلال هوايتها للربح منها على الإنترنت».

التربح من الإنترنت

وأضاف «طارق»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه يمكن الربح من الإنترنت من خلال تصوير فيديو قصير طولي «ريلز»، لأي هواية يقوم بها الشخص والترويج لها وشرحها من أجل بيعها على الإنترنت بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن فيديوهات «الريلز»، لها ميزة هائلة للغاية وهي أنها سريعة الانتشار.

وتابع خبير أمن المعلومات: «يمكن لربات المنازل إنشاء صفحات خاصة بهن، وإدخال المحيطين بهن على الصفحة، ومن ثم نشر فيديوهات «الريلز»، الخاصة بالمنتجات التي يريدون الترويج لها.

أبرز مميزات «الريلز»

وأوضح أن «الريلز» أفضل من الصورة العادية لكونه ينتشر داخل وخارج الصفحة دون مقابل مادي، مشير إلى ضرورة تصوير فيديوهين ونشرهما يوميًا لمدة 15 يوما في أوقات مختلفة وخاصة بعد الظهر وبعد التاسعة مساء.

وتابع: «يمكن للسيدة الاتجاه لبائع حقائب مثلا وتصوير حقيبة وعرض مواصفاتها وحال طلب شرائها تقوم بالشراء حسب الكمية المطلوبة منها، وعدم الاقتصار على بيع منتج معين»، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق ربح من خلال نسب مشاهدة الفيديو والوصول لعدد معين من المتابعين.